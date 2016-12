Tom Lüthi fragt Daniela Ryf: «Wie lange dauert die Vorbereitung auf einen Grossevent wie den Ironman?»

Daniela Ryf: «Die Vorbereitung auf Hawaii fängt im November an, also elf Monate vor dem Anlass. Das Überwintern wird durch einige Trainingslager in Gran Canaria, wo wir an der Grundfitness feilen, vereinfacht. Danach bestreite ich Anfang Mai erste Rennen, die als Formcheck und Formausbau dienen. Dann folgt der intensivere Block bis Juni, wo ich die Intensität steigere. Von Juni bis Ende August ist Höhentrainingslager angesagt. Schliesslich steht ein Hitzecamp im September an, wo ich meinen Körper während rund vier Wochen auf die Hitze trimme.»