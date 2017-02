«Wir machen nichts», sagt Russi. «Ich wüsste auch nicht warum. Es gab schon andere Sendungen, die zu Ende gingen. Und es gibt andere Skirennen, die wir nicht kommentieren. Man darf das nicht überbewerten.» Hüppi pflichtet Russi bei: «Es wäre völlig falsch, beim letzten Rennen noch anzufangen, Sachen abzusprechen.

Das haben wir nie getan. Es war immer Freestyle von A bis Z. Im Skisport kann man ohnehin nie planen. Man weiss nie, was passiert.» Das Einzige, was er vielleicht machen wird: Anstelle des obligaten Espressos, den Russi Hüppi jeweils vor der Sendung bringt, wird er gleich eine Kaffee-Maschine in die Kabine stellen. Nachdem ihm sein Kollege vorwarf, er hätte in letzter Zeit etwas nachgelassen ...