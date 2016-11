Dario Cologna hat bei internationalen Grossanlässen bewiesen, dass er es versteht, sich just zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu bringen. Sechs Medaillen – davon viermal Gold – gewann der 30-Jährige seit 2010 bei Olympia und WM. An den Weltmeisterschaften vom 22. Februar bis 5. März 2017 im finnischen Lahti soll das nächste Edelmetall dazukommen. «Wenn ich in Topform bin, kann ich alle schlagen», macht der Bündner Ausnahmeathlet schon mal eine satte Ansage an die Konkurrenz.

Etwas vorsichtiger sind seine Prognosen, wenn es um zwei weitere Trophäen in diesem Winter geht – die Tour de Ski und den Gesamtweltcup. Beide hat Cologna bereits viermal gewonnen. Seine Zielsetzung bei der Tour de Ski macht der Münstertaler vom Auftakt abhängig. «Grundsätzlich bin ich eher vorsichtig, weil die Belastung von sieben Rennen in neun Tagen für meine Wade ein Risiko darstellt», sagt der Schweizer Teamleader.

Er will die WM nicht durch eine an der Tour de Ski aufgelesene Verletzung oder Krankheit gefährden. Andererseits könne sich die Ausgangslage je nach Verlauf der Tour doch noch ändern. «Wenn ich sehe, dass ein Gesamtsieg möglich wird, dann strebe ich ihn auch an. Aber nicht um jeden Preis.»

Auch punkto fünftem Gesamtsieg in seiner elften Weltcupsaison kommuniziert Dario Cologna defensiv. Einerseits sei bekannt, dass er Anfang Saison jeweils einige Rennen brauche, um den Rhythmus zu finden. Andererseits verzichtet er wegen der WM bewusst auf die vorolympischen Rennen Anfang Februar in Pyeongchang. Der Reisestress mit der Zeitumstellung rauben zu viel Energie, meint er. Stattdessen wird sich Cologna in seiner Heimat Davos mit einem Trainingsblock in der Höhe gezielt auf die WM vorbereiten.

Im Schweizer Langlaufteam hegt mit der Berner Oberländerin Nathalie von Siebenthal eine weitere Athletin leise Hoffnungen auf einen Podestplatz im Weltcup. Nach drei siebten Rängen in der zweiten Hälfte des Vorwinters träumt die 23-Jährige vom Exploit. Erste Priorität hat aber die Bestätigung ihrer bisher stärksten Saison. (rs)