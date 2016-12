Während die FCB-Protagonisten den Abend Revue passieren liessen, flitzten die Stars von Arsenal in ziemlicher Eile durch die Basler Katakomben. «Keine Zeit, wir müssen gehen», rief Spielmacher und Steuersünder Mesut Özil fast schon entschuldigend hinterher. Sogar Granit Xhaka gab für einmal keine Auskunft. «Sorry, wir müssen den Flieger erreichen.» Fast schien es, als wäre dies Arsenals grösste Sorge des Tages: Nach dem Spiel das Abflugfenster am Flughafen Basel/Mulhouse nicht zu verpassen. Eine Nacht mehr zu Hause – das kann in Anbetracht des gedrängten Premier-LeagueProgramms über Weihnachten durchaus von Bedeutung sein.

Der Respekt vor dem komplizierten Frühling

Vor den Mikrofonen und Notizblöcken standen also Seydou Doumbia und Matias Delgado. Einen Eisbeutel in der Hand, barfuss und humpelnd der eine. Tief seufzend der andere. «Das ist eine sehr grosse Enttäuschung», sagt Doumbia. «Wir sind sehr traurig», sagt Delgado. «Wir werden etwas Zeit brauchen, um mit der Enttäuschung fertig zu werden.»

In der Tat, 1:3 bei YB, 1:4 gegen Arsenal, solche Niederlagen, noch dazu in dichter Folge, ist der FCB nicht gewohnt. Am nächsten Samstag, im letzten Spiel der Saison, geht es auch darum, rechtzeitig vor der Winterpause nochmals positive Emotionen zu erleben. Wie geht das? «Einfach keine Zeitungen lesen!», sagt der adrett gekleidete Marc Janko lächelnd, bevor er in die kalte Nacht verschwindet.