GC gar besser als YB

«Sie haben ein starkes Team und mit Källström, Basic und Caio Spieler mit grosser Erfahrung», sagt Fischer. Zudem sei das Team nicht gross verändert im Vergleich zur Vorsaison. Und der Abgang von Top-Torschütze Munas Dabbur (19 Tore)? «GC hat mit Ridge Munsy vom FC Thun einen Spieler verpflichtet, der auch weiss, wo das Tor steht (11 Saisontore, d. Red.) und sogar noch eine Spur schneller und robuster ist.»

FCB-Captain Matías Delgado betont, dass die Hoppers technisch und taktisch hervorragende Arbeit leisten. «Ich glaube, dass sie uns mehr fordern als jedes andere Team in der Super League», sagt er. Gar mehr als der ewige Zweite aus Bern, mehr als die Young Boys? «YB ist vor allem offensiv sehr stark, aber bei GC stimmt das Gleichgewicht. Sie sind konstanter während eines Spiels. Vor allem taktisch.»

Was in den Ohren der YB-Verantwortlichen nachhallen dürfte wie ein lästiger Tinnitus, muss für die Zürcher wie Engelsgesang tönen: GC stärker als YB! Wenigstens für den FCB. Denn in der Tabelle haben die Berner nach Startschwierigkeiten doch noch das Minimalziel «Platz 2» erreicht.

Unabhängig von Delgados Einschätzung wird das GC-Spiel richtungsweisend. Ein Sieg, und man fragt sich mehr denn je: Wer soll diesen FCB schlagen? Die perfekte Saison, der Meistertitel ohne Niederlage, das haben vielleicht Juventus Turin (2011/12) oder Arsenal (2003/04) geschafft, aber noch nie ein Schweizer Verein. Eine neuerliche Niederlage im Joggeli dagegen könnte die FCB-Dampfwalze arg ins Stocken bringen. In der Meisterschaft, wie in der Champions League. Denn schon am Dienstag folgt das Spiel gegen Ludogorets Rasgrad, der Auftakt in die Gruppenphase der Königsklasse.