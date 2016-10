Wie hat sich Ihr Alltag seither verändert?

Sie schlief zum Glück von Anfang an gut. Doch ihr Bett hat sie noch immer in unserem Zimmer. Ich geniesse es, wenn ich sie nebenan atmen höre. Aber bald möchten wir, dass sie in ihrem eigenen Zimmer schläft.

Wie haben Sie sich die Arbeit mit Ihrer Frau aufgeteilt?

Meine Frau macht sehr viel. Sie hat während der Nächte immer geschaut, damit ich schlafen und mich erholen konnte. Zum Glück war Nicole nie ein Schrei-Baby. Wir hatten grosses Glück.

Und wie geht es ihr heute?

Wunderbar. Sie rennt herum, hält uns die ganze Zeit auf Trab. Und sie hat langsam ihren eigenen Willen. Wenn wir nicht spuren, dann wird es schwierig (lacht).

Was mag Nicole denn?

Wir sind oft draussen, gehen spazieren. Wie wir eben rausgefunden haben, mag sie Wasser sehr. Deswegen gehen wir mit ihr so oft wie möglich schwimmen. Aber auch die Tiere im Zoo findet sie spannend. Und entlang dem Rhein ist Basel wirklich wunderschön. Wir mögen es sehr hier.

Kriegt Nicole bald einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester?

Wir hätten gerne noch ein zweites Kind. Aber jetzt wollen wir zuerst einmal die Zeit mit Nicole geniessen. Sobald ein zweites Kind da ist, gerät das erste nämlich automatisch ein bisschen in den Hintergrund. Deshalb möchten wir noch zwei, drei Jahre warten. Dann ist Nicole auch schon selbstständiger, kann vielleicht sogar ein bisschen helfen und sich auf jeden Fall über ihr kleines Geschwister freuen. Wir haben keine Eile.

Kommt Ihre Familie mit nach Paris am Mittwoch?

Nein. Meine Frau war mit meinem Bruder in London, um das Spiel zu sehen. Sie wäre auch gerne nach Paris gekommen, aber mit der aktuellen Situation in Frankreich und allem, was passiert ist, hatte sie ein wenig Angst. Sie wird in Basel bleiben, und das Spiel im TV schauen.

Man kannte Ihre Qualitäten, bevor Sie nach Basel kamen. Mehrere Klubs waren an Ihnen interessiert. Warum entschieden Sie sich für Basel?

Ich wusste über die Erfolge des FCB auf internationaler Bühne. Und dann traf ich mich mit Sportchef Georg Heitz und Torhüter-Trainer Massimo Colomba. Sie kamen nach Prag zu meinem Ex-Klub, wir gingen einen Kaffee trinken, unterhielten uns. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich wollen. Das überzeugte mich.

Welche Rolle spielte Ihr Nationalmannschaftskollege Marek Suchy?

Er war sehr wichtig, hat mir gerade am Anfang sehr geholfen. Wir spielten zusammen in der U21, qualifizierten uns für die U21-EM. Freunde aber wurden wir hier in Basel. Wir leben knapp 100 Meter auseinander in Allschwil. Als der FCB mich fragte, wo ich gerne leben würde, sagte ich: «In der Nähe von Marek.»

Bei welchem Angebot würden Sie den FCB verlassen?

Schwer zu sagen. Ich fühle mich sehr wohl hier, wir kämpfen jedes Jahr um die Meisterschaft, spielen Champions League oder Europa League. Es müsste etwas sein, das Sinn macht – für die Familie, für meine Karriere und meine Ambitionen.

Sie würden Ihre Frau zurate ziehen?

Ja, natürlich. Wir haben eine Tochter zusammen und Nicole geniesst höchste Priorität. Ich weiss, dass sie zwei, drei Sprachen beherrschen würde, wenn wir noch fünf, sechs Jahre bleiben würden. Aber im Fussball weiss man nie. Eines kann ich jedoch mit Gewissheit sagen: Es gibt Destinationen, die ich aktuell alleine aufgrund von Sicherheitsbedenken ausschliesse.

Bei einem Angebot aus der Premier League sähe es wohl anders aus.

Ich liebe die Premier League. Es ist nicht ein Ziel, sondern ganz einfach ein Kindheitstraum. Die Premier League ist die beste Liga der Welt und gleichzeitig die schwierigste für einen Torhüter – die Intensität, die Qualität der Spieler, die Härte. Und die Liga entwickelt sich sehr. Mit den ausländischen Trainern, mit Mourinho, Klopp, Guardiola sind ganz neue Einflüsse auf die Insel gekommen.