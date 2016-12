Ich dachte mir: «Scheisse, ich muss heute boxen!»

In der letzten Nacht vor dem Kampf schlief ich erstaunlich gut. Am Morgen bin ich erwacht: Boom! Ich dachte mir: «Scheisse, ich muss heute boxen!» Beim Morgenessen lachten wir viel. Ich konnte den Kampf für einige Momente vergessen. Doch dann wieder Boom! Wie ein rechter Haken kehrten all die Gedanken zurück.

Im Verlauf des Morgens kam meine Frau nach London. Ich ging mit ihr eineinhalb Stunden spazieren. Obwohl wir viel miteinander redeten, sagte sie mir, dass sie mich nicht erkennen würde. Ich sei ein ganz anderer Mensch, wäre in Gedanken an einem ganz anderen Ort.

Zum Mittagessen gingen wir in ein italienisches Restaurant. Fremde Leute kamen an unseren Tisch und wünschten mir für den Abend alles Gute. Am Nachmittag begann das übliche kleine Zittern wie vor jedem Kampf. Ich machte noch einen kurzen Mittagsschlaf und packte dann meine Sachen. Vor der Abfahrt betete ich.

Die Fahrt zur O2-Arena erlebte ich sehr intensiv. Ich werde sie nie vergessen. Ich erinnere mich an jede Hausecke, dachte bei jeder Kreuzung daran, wie es dann am Abend sein würde. Ob ich hier wieder als Sieger oder als Verlierer vorbeifahren würde. Ganz viele Gedanken. In der Arena hatten wir nur eine ziemlich kleine Garderobe. Wir waren sechs Leute sowie ein Beobachter vom Haye-Team.

Die Klimaanlage lief voll, es war ziemlich kalt. Wir klebten die Öffnung des Ventilators mit Tape ab, aber da blies es einfach von einem anderen Ort her. Es war ziemlich hektisch, es kamen immer wieder Leute in die Garderobe. Plötzlich hiess es, ich dürfe nicht die gleichen Handschuhe tragen wie er. Es gab grosse Diskussionen rund um mich herum, bis es mir zu viel wurde und ich sagte: «Fertig diskutiert, ich will boxen!»