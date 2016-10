Die OL-WM wird ab 2019 neu aus zwei Formaten bestehen: In ungeraden Jahren sollen die Titelkämpfe in drei Walddisziplinen (Mittel-, Langdistanz und Staffel) ausgetragen werden, in geraden Jahren sieht das Konzept drei Wettbewerbe in urbanem Gebiet vor – wobei neben den beiden bestehenden Prüfungen Sprint und Sprintstaffel eine weitere, noch nicht endgültig definierte Disziplin dazukommen soll. Diese Ummodellierung der Weltmeisterschaften machte es möglich, die erste Wald-WM 2019 an Norwegen respektive die erste Stadt-WM 2020 an Dänemark zu vergeben.

In der OL-Szene, die nach wie vor von den skandinavischen Ländern und der Schweiz dominiert wird, sorgte diese Entwicklung für viel Diskussionsstoff. Insbesondere in Athletenkreisen machte sich eine gewisse Skepsis breit – auch die einstige OL-Dominatorin Simone Niggli kritisierte das Vorhaben des IOF in einem offenen Brief gemeinsam mit weiteren einflussreichen OL-Persönlichkeiten.

Suche nach Anerkennung

Auf der Suche nach Aufmerksamkeit von Publikum, Fernsehen und Sponsoren verliess der OL-Sport das Nest der Abgeschiedenheit und entdeckte die urbanen Gebiete für sich, um zuvor nie da gewesene Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu generieren. Nun sind die Hoffnungen des IOF gross, mit dem neu geschaffenen Format der Stadt-WM das Rampenlicht der Weltmetropolen suchen zu können.

Dabei, so lautet eines der Argumente der Kritiker der Aufteilung in zwei WM, droht die Wald-OL eine Abwertung zu erfahren und gewissermassen von der eigenen Sportart an die Peripherie gedrängt zu werden. Der Weltcupfinal in Aarau lieferte den Beweis dafür, wie unterschiedlich sich Wald- beziehungsweise Stadt-OL-Wettbewerbe vermarkten lassen.

Derweil am Samstag die langatmige Langdistanz – die eigentliche OL-Königsdisziplin – auf der grünen Wiese und in gemütlichem Ambiente über die Bühne ging, brachte der Sprint-Final vom Sonntag die Aarauer Innenstadt zum Vibrieren und transportierte selbst für Unbeteiligte Emotionen.