Ein riesiger Frust?

Nein, es war ein cooles, schönes Gefühl, obwohl ich in den vierten Platz belegte. Es war einer jener Läufe, bei denen ich in einen Flow geriet, wo alles – vom Gefühl fast zeitlupenmässig – nach Plan lief. Ich war eins mit der Strecke. Der Lauf blieb mir als einer meiner schönsten und besten in Erinnerung. Die Piste 2017 wird plus-minus die gleiche sein, eine Hammerstrecke, die alles abfordert: Mut oben, Gleitfähigkeit im ersten Drittel und dann technische Anforderungen mit Sprüngen, Kurven, Kompressionen. Das wird eine geile Show.

Der Faktor Glück spielt immer eine Rolle. In St. Moritz wegen des speziellen Schnees noch ausgeprägter?

Man muss einfach alles für den Sieg tun, alles unternehmen, was man kann. Entweder ist man so souverän, dass man eine Marge besitzt wie Lara Gut in Sölden, wo sie in einer eigenen Liga fuhr. Oder, wenn alles knapp ausgeht, ist man halt auch etwas abhängig von Glück.

Die unbeeinflussbaren Hintergründe sind vielen nicht bewusst. Vorschnell werden dann harte Urteile gefällt.

Ich glaube, dem Publikum werden diese Faktoren immer bewusster. Ich habe nach Abschluss meiner Karriere für mich mal eine Kalkulation gemacht und den Trainingsaufwand berechnet. Pro Tag auf Schnee oder Gletscher trainiert man vielleicht eine knappe Viertelstunde in den Stangen. Aber für diese 12 bis 15 Minuten investiert man vier bis fünf Stunden.

Eine gewaltige Diskrepanz.

Was ich sagen will: Es ist ein enormer Aufwand für eine Saison mit insgesamt etwa 45 Minuten Rennzeit. Alles, was man sich im Sommer und Herbst erarbeitet hat, muss man im Winter in zwei Minuten abrufen können – und dann entscheiden Zehntel und Hundertstelsekunden. Das vergessen die Leute manchmal. Aber das ist Spitzensport, nur das Resultat zählt.

Wie viele Schweizer Medaillen erwarten Sie in St. Moritz?

Es kann passieren, dass Schweizer ihr Optimum abrufen und trotzdem leer ausgehen, weil an diesem einen Tag andere besser sind. Wenn man den WeltcupFinal 2016 in St. Moritz als Vergleich heranzieht, darf man zuversichtlich sein. Beat Feuz gewann zweimal souverän und hat zwei reelle Medaillenchancen. Lara Gut bieten sich wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Die Schweizerinnen und Schweizer, auch die Jungen, sind heiss. Es braucht, wenn das Vertrauen da ist, manchmal wenig, und es kann boom, boom, boom machen.