Kein Traumstart für Sforza

Das Gefühl sagt: Am besten gestartet ist Ciriaco Sforza. Der Mann, der in der Saison 2014/15 mit Wohlen sogar am Meistertitel in der Challenge League schnupperte. Falsch gefühlt: Sforza holte nur im Startspiel einen Sieg, danach folgten zwei Niederlagen. Eine weisse Weste in den ersten drei Partien nach dem Amtsantritt hat nur einer. Der einzige Trainer, der den FC Wohlen im Profifussball mehr als nur einmal gecoacht hat. Der Mann, der das Freiamt vor einer Woche in Richtung Wil verlassen hat: Martin Rueda.

Rückblende: Im Sommer 2007 geht René van Eck, Martin Rueda übernimmt. Und wie: Wohlen gewinnt die ersten drei Spiele der Saison. Die Basis für eine erfolgreiche Saison, die auf Rang 4 endet. Damit nicht genug: Das gleiche Kunststück gelingt Rueda noch ein zweites Mal: 2015 wird er Nachfolger von Ciriaco Sforza und startet wieder furios in die Saison. Nach dem Traumstart kehrt jedoch schnell Ernüchterung ein auf der Niedermatten: Am Ende resultiert Rang 8.