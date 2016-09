Natürlich war er enttäuscht. Beschweren will er sich allerdings nicht. Aber die Suche nach einem Klub gestaltete sich schwieriger als angenommen. Es ging so weit, dass er während dreier Wochen mit andern vertragslosen Spielern trainieren musste. Schliesslich bot ihm der FC Wohlen in der Person von Ehrenpräsident und Transferchef René Meier einen Zweijahresvertrag an. «Wir haben uns schnell geeinigt», sagt Stahel, der die Vertragsverhandlungen ohne Berater geführt hat. «Für mich ist das Projekt des FC Wohlen mit vielen jungen Spielern reizvoll. Ich werde versuchen, ein Vorbild zu sein und die Talente zu führen.»

Neue Rolle als Vater

Abwehrchef und Vorbild! Stahel möchte beim FC Wohlen also eine Doppelrolle spielen und will Verantwortung übernehmen. Gut so! Apropos Verantwortung: Die muss er nicht nur als Profi, sondern auch in seinem privaten Bereich übernehmen. Seine Frau Irene schenkte ihm nämlich vor gut acht Monaten einen Sohn mit dem Namen Gian. «Natürlich hat die Geburt meines Sohnes mein Leben verändert», sagt Stahel. «Gian gibt mir extrem viel. Ich setze meine Prioritäten anders und darf so viel Neues erleben.»

Und so genoss er mit seiner Familie die freien Tage während der Meisterschaftspause am vergangenen Wochenende in vollen Zügen. Der Fussball rückte für kurze Zeit ins zweite Glied. Jetzt aber gibt er wieder Vollgas. Schliesslich geht es für den FC Wohlen in Genf darum, den Absturz ans Tabellenende zu verhindern. Mit Stahel als Fels in der Brandung.