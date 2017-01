In Aarau wurde gelegentlich über eine allfällige Rückkehr des Bulgaren spekuliert: «Egal für welchen Club ich tätig bin: Mein Herz wird immer für den FC Aarau schlagen», erklärte der in Kölliken lebende Aleksandrov im letzten März. Er heizte die Gerüchteküche gar selbst an: «Natürlich würde ich gerne als Trainer beim FC Aarau arbeiten.»

Aleksandrov spielte von 1991 bis 1994 und 1998 bis 2000 für den FC Aarau. Im Erfolgsjahr 1993 schoss er den FCA quasi im Alleingang zum Schweizer Meistertitel: 19 Tore erzielte er in dieser Saison im Aarauer Trikot.

Auch nach Ende seiner Spielerkarriere blieb Aleksandrov dem FCA treu. Sein Trainerdebut gab er 2002 beim Aarauer U21-Nachwuchs. Danach war er nebst Stationen in Bulgarien und Griechenland Assistenztrainer beim FC St.Gallen, den Grasshoppers Zürich und dem FC Luzern.

Seit 2015 war Aleksandrov beim sportlich und finanziell kriselnden FC Biel tätig. Zuletzt hatte er den Posten des Cheftrainers übernommen.

Nun soll er die Offensivabteilung des souveränen Leaders der Challenge League auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen.

Bisher erzielten die Spieler des FC Zürich in 18 Spielen 48 Tore. Der FCZ führt vor dem Rückrundenstart die Tabelle mit 12 Punkten Vorsprung auf Neuchâtel Xamax an.