Mit Sandro Burki macht sich momentan ausgerechnet der Captain des FC Aarau in der Gastronomie von Wohlen einen Namen. Nach der Eröffnung des Hotels Marco Polo Business Apartments Anfang Juni dieses Jahres führt Verwaltungsratspräsident Burki zusammen mit Geschäftsführer René Holenweger und weiteren Partnern seit kurzer Zeit auch das «Marco Polo». Jenes Restaurant mit Bar also, das früher Ibarus hiess und von Gregi Mantella geführt wurde. Der kleine, wieselflinke und dribbelstarke Italiener stürmte in den 1980er-Jahren für den FC Wohlen, schoss Tore am laufenden Band und erfüllte sich nach seiner aktiven Karriere mit dem Kauf der schmucken Gaststätte samt grosser Terrasse im Freien einen Traum.

Gregi Mantella ist heute noch ein heissblütiger Fan des FC Wohlen. Der FC Aarau aber, der Erzrivale aus dem Westen, ist für ihn wie ein rotes Tuch. Trotzdem gibt Mantella die Führung des Lokals in die Hände von Sandro Burki. Der langjährige Fussballer des FC Aarau als Chef eines renommierten Restaurants in der Freiämter Metropole? Die älteren Semester aus dem Umfeld des FC Wohlen haben Mühe mit diesem Wechsel. Die Richtungsänderung ist für sie zu krass. Oder, um es in der Spracheder Fussballer zu sagen: Ein klarer Regelverstoss!

Vorurteile abbauen

Der Kundschaft des «Marco Polo» ist es egal. Mit dem Wechsel an der Spitze ist neuer Schwung in die Bude gekommen. Die Leute sind begeistert. Begeistert ist auch Alain Schultz. «Das ist alles andere als ein Regelverstoss», sagt der Captain des FC Wohlen. «Es ist doch wunderbar, dass Sandro in Wohlen etwas Neues auf die Beine gestellt hat. Das Lokal läuft wie geschmiert. Das Essen ist ausgezeichnet. Die Stimmung ist gut. Alle haben Freude und fühlen sich wohl. Hier treffen sich sogar Spieler des FC Wohlen und des FC Aarau. Das ist doch kein Problem. Im Gegenteil! So werden Vorurteile abgebaut.»

Interessant, ja pikant: Schultz ist mitverantwortlich dafür, dass Burki das Restaurant mitten im Zentrum von Wohlen übernommen hat. Die zwei treffen sich seit geraumer Zeit in regelmässigen Abständen im Lokal und schauen sich auf der Grossleinwand gemeinsam Spiele der Champions League an. Insider Schultz wusste, dass der langsam in die Jahre kommende Mantella kürzertreten wollte und einen Abnehmer für sein Lokal suchte. Er orientierte Burki über die Verkaufsabsichten von Mantella. Der junge Geschäftsmann zeigte Interesse. Die Dinge nahmen ihren Lauf. Eines Tages trafen sich Mantella und Burki zu einem unverbindlichen Gespräch. Aus einer Plauderei wurde Ernst. Der Chef hiess bald nicht mehr Gregi Mantella, der Chef hiess Sandro Burki.

Von der Vergangenheit in die Gegenwart: Zwei Tage vor dem Derby zwischen dem FC Wohlen und dem FC Aarau treffen sich Schultz und Burki im «Marco Polo» zum Mittagessen. Die zwei sind seit anderthalb Jahrzehnten im Profigeschäft und haben sich schätzen gelernt. Früher waren sie Kollegen. Heute sind sie Freunde. Jahrelang haben sie miteinander für den FC Aarau gespielt, Erfolge gefeiert und Niederlagen eingesteckt. Solche Erlebnisse schweissen zusammen.

Eine weitere Parallele ist die Tatsache, dass sie im Herbst ihrer Karriere stehen. Schultz ist 33 Jahre alt, Burki feierte am 16. September den 31. Geburtstag. Ihre Verträge mit dem FC Wohlen respektive Aarau dauern nur noch bis Ende dieser Saison. Ein Rücktritt ist für beide allerdings kein Thema. Sie wollen weiter spielen. So lange wie möglich! So lange, wie die Füsse tragen!

Was schätzt Schultz an Burki am meisten? «Sandro ist ein korrekter, hilfsbereiter Mensch», sagt Schultz. «Er ist immer gut drauf und hat einen trockenen Humor. Er macht gerne mal einen Spruch.» Und über welche Qualitäten verfügt Burki als Fussballer? «Sandro ist der Chef auf dem Platz, organisiert und dirigiert die Mannschaft. Er kurbelt das Spiel an, ist sicher am Ball und hat einen guten Pass.» Und was schätzt Burki an Schultz am meisten? «Alain ist einfach ein guter Typ», sagt Burki. «Wir haben Spass und lachen viel.» Und als Fussballer? «Alain ist der wichtigste Spieler des FC Wohlen. Er hat eine überragende Übersicht und einen guten Schuss. Können wir ihn aus dem Spiel nehmen, haben wir auch diesmal eine gute Chance zu gewinnen.»

Wie lange noch?

An Erfolge gegen Wohlen hat sich Burki gewöhnt. Seine Bilanz mit dem FC Aarau: Sieben Siege und vier Unentschieden! Schultz hat mit Aarau fünfmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Mit Wohlen hat er dreimal die Punkte geteilt und dreimal verloren. Bleibt ein Blick in die Statistik der Derbys in der Challenge League: Zwölfmal haben die Kantonsrivalen schon die Klingen gekreuzt. Achtmal hat Aarau gewonnen. Viermal gab es ein Unentschieden. Der FC Wohlen ging noch nie als Sieger vom Platz. «Ich spiele noch so lange für Wohlen, bis wir Aarau einmal schlagen», sagt Schultz. «Das kann lange dauern», entgegnet Burki. Wie lange wohl?