Am Samstag (17.45 Uhr) empfängt der FC Aarau im Brügglifeld den FC Le Mont. Nach dem Derbysieg gegen den FC Wohlen will Aarau auch gegen die sechstplatzierten Romands punkten, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Wir verlosen 25 Mal 2 Stehplatztickets für diese Partie der 21. Runde in der Challenge League.