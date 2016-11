Das Team von Vladimir Petkovic trifft am Sonntag in Luzern (Anpfiff 18 Uhr) auf die Färöer-Inseln. Ein Sieg gegen die Insel-Kicker ist nicht mehr so selbstverständlich wie in früheren Jahren - trotzdem wäre alles andere als drei Punkte eine Enttäuschung. Drei Super-League-Profis haben es ins Schweizer Kader geschafft: Renato Steffen (FC Basel), Yvon Mvogo und Denis Zakaria (Young Boys Bern).

