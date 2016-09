Am Freitagabend steht für die 1. Mannschaft des TV Solothurn Handball das zweite von drei Spielen innerhalb von fünf Tagen an. Im Schweizer Cup geht es auswärts gegen die starke NLB-Equipe vom TV Steffisburg. Der TVS wird auch in diesem Spiel versuchen, dem Favoriten aus dem Berner Oberland ein Bein zustellen. Dies soll besonders mit einer kompakteren Abwehr und einer besseren Chancenauswertung im Angriff gelingen.

Anspiel ist um 20:00 Uhr in der Turnhalle Musterplatz in Steffisburg.