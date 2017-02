Das Glück findet einen nicht irgendwann, sondern am 9. Juli 2017 in Kestenholz: Die Berner Band Züri West um Frontmann Kuno Lauener, bekannt für ihre Hits wie «I schänke dr mis Härz» oder «Fingt ds Glück eim?», tritt am Sonntag bei St. Peter at Sunset auf. Supporting Acts an diesem Abend: Stefanie Heinzmann und Manillio.

Der Sonntag des Open-Air-Festivals St. Peter at Sunset gehört ganz den Schweizer Künstlern. Headliner am 9. Juli 2017 ist Züri West. Die Mundartrocker machen seit über 30 Jahren ihr ganz eigenes Ding. Und haben Erfolg damit.

Ihre Songs sind Alt und Jung bekannt, es gibt hierzulande wohl niemanden, dem Kuno Lauener, nicht schon auf berndeutsch sein Herz geschenkt hat. Auch wenn der charismatische Sänger der Band in ihrem wohl bekanntesten Song «I schänke dr mis Härz» behauptet, «meh han i nid»: Züri West hat sehr wohl mehr zu bieten. So viel mehr, dass das Glück garantiert alle findet, die beim Live-Auftritt der Mundartrocker in Kestenholz im Publikum sitzen.

Power aus dem Wallis

Auch die Künstlerin, die vor den Züri West auftreten wird, weiss, wie man das Publikum mitreisst: Wenn Stefanie Heinzmann loslegt, bleibt niemand unberührt. Seit ihrem Debut-Album «Masterplan» im Jahr 2008 zählt die Walliserin zu den aussergewöhnlichsten wie erfolgreichsten Sängerinnen in der europäischen Poplandschaft.