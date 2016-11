Gemeinsam mit Regina Fluri sitzt Fanny Walser in der Cafeteria des Altersheims Inseli in Balsthal. Sie trinken Kaffee und plaudern. Einmal wöchentlich besucht Fluri die 95-Jährige, geht mit ihr spazieren, einkaufen, in die Kirche oder an regnerischen Tagen wie heute einfach nur «go käfele».

Fanny Walser wohnt seit März im «Inseli». Vergangenen Januar stürzte sie in ihrer Wohnung schwer, die Hüfte war komplett zersplittert. Sie zog ins Altersheim um: «Es hat mir von Anfang an gefallen, ich würde es jedem empfehlen», sagt sie. Auch die Heilung ging gut voran. Dennoch, etwas vermisste die Seniorin: Besuch. Eine ihrer Töchter ist voriges Jahr gestorben, die andere wohnt in Bern.

Eine befreundete Dame riet ihr, sich bei der katholischen Kirche in Balsthal zu melden. Diese bietet seit 2015 im Rahmen der Diakonie den Dienst der Wegbegleitung an: Dabei handelt es sich um Freiwillige, die Krankenbesuche, Nachbarschaftshilfe, Botengänge und Ähnliches verrichten.

Das Angebot Wegbegleitung wird von der Fachstelle Diakonie und Soziale Arbeit der römisch-katholischen Kirche im Kanton Solothurn mit Sitz in Olten koordiniert. Die Kontaktstelle in Balsthal ist für den gesamten Pastoralraum St. Wolfgang im Thal zuständig, geleitet wird sie vom Seelsorger und Katecheten Heinz Bader.

Vorbereitender Kurs

Seit August dieses Jahres schaut die 49-jährige Regina Fluri alle ein bis zwei Wochen ein paar Stunden bei Fanny Walser vorbei. Sie absolvierte den vorbereitenden Kurs zur Wegbegleitung an vier Abenden im August 2015. «Die Chemie stimmte auf Anhieb zwischen uns», bemerkt Fanny Walser. Und was die beiden, die sich vorher nicht gekannt hatten, schnell einmal herausfanden: Das Haus, das Regina Fluri mit ihrer Familie bewohnt, war einst von Fanny Walsers Gotte und Götti erbaut worden. Und Walser kannte Fluris Eltern und Grosseltern.