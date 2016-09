Die Täter stahlen elektronische Geräte im Wert von mehreren 10'000 Franken. Beim Verlassen des Gebäudes lösten die Einbrecher kurz nach Mitternacht den Alarm aus.

«Vor Ort stellte die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Solothurn fest, dass die unbekannte Täterschaft sich übers Dach Zutritt in ein Warenlager im Gäupark verschafft hatte», heisst es in einer Mitteilung. Die Täter konnten das Gebäude in unbekannte Richtung verlassen.

Personen, die in der Nacht auf Montag verdächtige Feststellungen beim Gäupark gemacht haben, insbesondere im Bereich der beiden Fussgänger-Passerellen (welche die Gebäude Gäupark Süd und Nord verbinden), werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen, Telefon 062 387 70 51, in Verbindung zu setzen. (ldu/kps)