Zwar sassen alle Zuschauer im Trockenen, obschon sich die diesjährige Turnshow «Unter Wasser» des Turnvereins Welschenrohr in den Tiefen des Ozeans abspielte. Entsprechend dekoriert war die Mehrzweckhalle, und im Hintergrund der Bühne vermittelte eine Projektion den Eindruck vom Leben in den Meerestiefen.

Die einzelnen Abteilungen von der Jugi, dem Team-Aerobic, dem Kids und Jugend Aerobic sowie den Leichtathleten boten eine abwechslungsreiche, farbenfrohe Schau. Mit dabei waren auch wieder der Frauenturnverein und die Männerturner, die mit ihrem Reigen grossen Applaus ernteten. Ein eindrückliches Gastspiel gab die Dance Art Academy aus Balsthal.

Mit ihrem U-Boot starteten die drei Tiefseeforscher (Joshua Distel, Jessica Schindelholz und Nico Antenen) zu ihrer Fahrt in tiefe Wasser. Dabei trafen sie auf verschiedene Meerestiere wie Seepferdchen, Quallen, Kraken, Aalen, Rochen, bis hin zum gefährlichen Hai.

Techniker zogen alle Register

Im ersten Teil zeigten die Jugi-Kinder in ihren hübschen Kostümen die Reigen der Tiere. Auf dem Meeresgrund stiessen die Forscher auf ein Wrack, wo Geister ihr Unwesen trieben. Als die Forscher die Orientierung verloren und sich in den Meerestiefen verirrten, zeigte ihnen ein Fischschwarm den Weg an die Oberfläche. Emporgehoben durch die Meeresjungfrauen, erreichten sie wieder Festland, wo ihnen unter Palmen weiteres Ungemach drohte.

Alle Register zogen die Techniker mit Licht, Ton und überraschenden Aktionen. Unter der Regie von Christian Allemann für die Rahmengeschichte und Ramona Antenen, die für die Reigen verantwortlich war, kamen die Zuschauer in den Genuss eines unterhaltsamen Abends.