Seit fast 95 Jahren gibt es in Balsthal die Textildynastie Häfeli-Ritler. Seit 2003 ist Benedikt Ritler in der dritten Generation mit seinem Geschäft «Molto Bene!» in Balsthal an der Herrengasse 17 tätig. Doch so richtig freuen kann sich der leidenschaftliche Detailhändler momentan nicht gerade.

Zu schlecht laufen die Geschäfte derzeit. «Nicht nur bei uns», sagt er im Gespräch. «Die gesamten Detailhändler und vor allem jene in der Textilbranche leiden.» Er führt aus: «Ich habe noch keinen so enttäuschenden Januar wie diesen erlebt. Vor ein paar Tagen war ich zusammen mit meiner Mitarbeiterin in Zürich beim Einkauf für die neue Herbstkollektion. Überall der gleiche Tenor.»

Schuld an den schlechten Zahlen seien die Abwanderung der Schweizer Kunden über die Grenze und vor allem auch der Internet-Handel mit Textilien, meint Ritler. Vernimmt man die Meldung, dass beispielsweise ein Kleider-Riese wie Zalando täglich 46'000 Päckli in die Schweiz schickt, ist klar, dass es Verlierer geben muss. Doch Benedikt Ritler will nicht jammern. «Wir betreiben unseren Laden mit grosser Leidenschaft, und ich muss sagen, dass ich mich noch auf viele treue Kunden verlassen kann. Auch dank meiner langjährigen und zuverlässigen Lieferanten gibt es mich noch.»

Mode und Spezialitäten

Als er vor gut 18 Jahren das Familien-Geschäft ganz übernahm, baute Benedikt Ritler das Sortiment aus. «Ich wollte jünger, farbiger und moderner werden, aber dennoch die bewährten Artikel aus der Gründerzeit beibehalten, denn jeder Geschäftsinhaber weiss: Kunden wollen einen verlässlichen Partner.» So findet man bis heute bei «Molto Bene!» neben Anzügen, Hosen, Hemden oder Berufs- und Arbeitskleidern für Herren auch Sockenhalter, Stofftaschentücher, Unterwäsche, Hosenträger, Hüte für alle Gelegenheiten, Edelweiss- und Jodlerhemden oder Gürtel. Und dies in allen Grössen und Formen.

Bei der Damenmode, die rund 30 Prozent des Sortiments ausmacht, sind neben Hosen, Blusen, Jacken und Pullovern auch Accessoires wie Handtaschen oder Schals zu finden. Ebenfalls ist ein breites Sortiment an Jeans für Damen und Herren zu haben. «Am liebsten verkaufe ich Jeans», sagt denn auch Ritlers langjährige Angestellte, Letizia Blandini. Seit 12 Jahren ist sie mit Herzblut dabei. «Sie war eine meiner Lehrtöchter», ergänzt Ritler. Er selbst verkaufe am liebsten seine ungewöhnlichen Artikel. «Wenn jemand erstaunt ist, einen Artikel wie ein Taschen-Regenschutzhäubchen für 1.50 bei uns zu bekommen, freut mich das. Sehr gerne kleide ich aber auch einen Bräutigam ein. Es ist die Bandbreite, die mir gefällt.»

Ritler hat seine Detailhandelslehre bei Kleider Häfeli absolviert und dann viele Jahre bei Levy-Picard, Derendingen, gearbeitet. Später liess er sich zum eidgenössisch diplomierten Textilkaufmann/Detailhandelsökonomen ausbilden. «Ich arbeite jetzt schon seit 34 Jahren in der Textilbranche», erklärt der 52-Jährige.