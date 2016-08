Erfreulicherweise dürfen die Veranstalter wiederum auf die grosse Unterstützung zählen von den beiden Premium-Platinsponsoren prometall Handel AG und COOP sowie auf die Goldpartner Raiffeisenbank und MySign AG.

Auch Landbesitzer Urs Rudolf von Rohr sowie die Katholische Kirchgemeinde Kestenholz haben wiederum grünes Licht für eine weitere Ausgabe der fünf schönsten Konzertabende im Mittelland gegeben.

Der erste Konzertabend wird an der kommenden Generalversammlung von «St. Peter at Sunset», am 9. September 2016, im Restaurant Waldheim bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um den Schlagerabend, welcher wiederum am Donnerstag, 6. Juli 2017, auf dem Programm steht.

Der Vorverkauf dazu startet am Montag, 12. September 2016, beim Ticketcorner. Man darf gespannt sein, welche Schlagerstars im kommenden Sommer die Sunset-Bühne betreten werden. (mgt)