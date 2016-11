Am Donnerstag wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 22.10 Uhr gemeldet, dass an der Hauptstrasse in Welschenrohr die alte, seit Jahren nicht mehr genutzte Sägerei brennt.

Trotz raschem Löscheinsatz der Ortsfeuerwehr brannte das Holzgebäude vollständig nieder, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Verletzt wurde niemand.

Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben Ermittlungen sowohl zur Schadenhöhe wie auch zur Brandursache aufgenommen. (kps)