«Defizit ist verantwortbar»

Das Defizit sei dank der soliden Eigenkapitalbasis zurzeit verantwortbar, deshalb könne der Steuerfuss von je 119 Prozent für natürliche und juristische Personen beibehalten werden. Allerdings bestehe für die Gemeinde bei der Unternehmenssteuerreform III ein grosses Risiko auf der Einnahmenseite, hält der Gemeinderat in seinem begleitenden Bericht zum Voranschlag fest.

Schliesslich fand das vorgelegte Budget die Gnade der anwesenden 15 stimmberechtigten Männer, ebenso wie ein Anschaffungskredit von 75 000 Franken, über den separat abgestimmt wurde. Mit diesem Geld sollen 20 neue Laptops und Tablets für die Primarschule gekauft werden.

Eine Formsache war die Zustimmung zu einer Statutenänderung des Zweckverbands Sozialregion Thal-Gäu. Wie Gemeindepräsident Arno Bürgi erläuterte, besteht der Vorstand nach wie vor aus neun Mitgliedern. Durch die neue Formulierung, dass in der Regel fünf Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk Gäu und vier aus dem Bezirk Thal stammen sollen, werden Interpretationsprobleme aus der Welt geschafft.

Im Übrigen orientierte Gemeinderat Andreas Gautschi über den Stand der Arbeiten am Schulhausneubau. «Termine O.K., Kosten O.K., Qualität O.K.», lautete sein Fazit. Deshalb werden die Schulklassen wie geplant im Juni 2017 aus dem Provisorium-Container ins neue Schulhaus zügeln.