Es ist Zufall oder gar Schicksal, dass der in Mümliswil aufgewachsene Warren Verboom zum Canyoning kam. Sein Element ist die Luft. Als Kind fuhr er Skate- und Snowboard. «Ich liess keine Gelegenheit aus, um zu springen – wollte immer in der Luft sein», erklärt Verboom. Naheliegend, dass er in der dritten Klasse mit Skispringen begann.

Doch ging der Reiz am geradeaus springen irgendwann verloren. Als 15-jähriger machte er seinen ersten Tandem-Fallschirmsprung. Dort erfuhr er, dass es im Militär die Fallschirmaufklärer gibt, und meldete sich gleich für die fliegerische Vorschule «Sphair» an. Derweil schloss Verboom die Lehre als Zimmermann ab. «Mich faszinierte es, wie jemand auf einem schmalen Holzbalken steht und arbeitet», erklärt der 35-jährige.

Immer in der Luft

Das Schicksal nahm seinen Lauf als der Mümliswiler für die Fallschirmaufklärer-Rekrutenschule ins Tessin ging. Doch nach vier Wochen war Schluss. «Dort wird stark selektioniert. Es nagt noch heute an mir», gibt er wehmütig zu. Er wechselte deshalb zu den Grenadieren in Isone. «Dort kam mir die Idee mit dem Bungee Jump im Verzasca-Tal», erinnert sich Verboom. Mit einer Absicht: Sein grosser Traum war Base Jumpen — Base für Building (Gebäude) Antenna (Antenne) Span (Brücke) und Earth (Erde). «Beim Bungee Jump übte ich den Ablauf, wie ich ihn mir beim Base Jumpen vorstellte», erläutert der Fallschirmspringer.