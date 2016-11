Dass die FDP in Oensingen als Ortspartei schon seit längerer Zeit ums Überleben kämpft, ist im Dorf kein Geheimnis. Bekannt ist auch, dass der ehemalige FDP-Gemeindepräsident Kurt Zimmerli die Partei schon mehrere Male davor bewahrte, endgültig in der Versenkung zu verschwinden.

Zuletzt im Juni dieses Jahres, als er im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen vom 23. April 2017 erneut das Ruder ergriff, um für die mit drei Sitzen im Gemeinderat vertretene Partei auf Kandidatensuche zu gehen.

Dass dies kein leichtes Unterfangen sein wird, war dem 67-jährigen Zimmerli in Anbetracht der mageren Parteibasis von Anfang an klar. Deshalb fand er, dass die Idee des Luterbacher Gemeindepräsidenten Michael Ochsenbein, den Luterbacher Gemeinderat von 9 auf 19 Mitglieder zu vergrössern, um mehr Leute in die Politik einzubinden und die Gemeinderäte zu entlasten, für Oensingen eine gute Lösung sein könnte.

Als dringliche Motion geplant

Der neue Vorstand der FDP Oensingen um ad-interims-Präsident Zimmerli beschloss deshalb die Eingabe einer dringlichen Motion für die im September geplante ausserordentliche Gemeindeversammlung. Mit Verweis auf die hohe Belastung der Gemeinderäte wird in der Motion angeregt, die Anzahl Gemeinderäte von aktuell sieben auf neun zu erhöhen.

Damit soll erreicht werden, dass gewählte Gemeinderäte nicht schon nach einer oder zwei Amtsperioden die Flinte ins Korn werfen und zurücktreten, so Zimmerli. Weiter möchten die Motionäre, dass die Gemeinderäte von der Pflicht zu entbinden seien, den Vorsitz von Kommissionen ihres jeweiligen Ressorts zu übernehmen.

Weil die ausserordentliche Gemeindeversammlung im September abgesagt wurde, wandelte die FDP die Motion in eine dringliche Anfrage an den Gemeinderat um. Dies in Verbindung mit dem Antrag, in der Gemeindeordnung die Anzahl Gemeinderäte von sieben auf neun zu erhöhen. Ebenfalls in der Gemeindeordnung festgehalten werden soll die Entbindung der Gemeinderäte von der Pflicht zur Führung der Kommissionen ihres Ressorts.

Rat wollte nicht Position beziehen

Im Gemeinderat Oensingen löste die Eingabe der FDP rege Diskussionen aus. Weil sich keine klare Meinung für die Erhöhung der Gemeinderatssitze abzeichnete, kam aus dem Gemeinderat der Antrag, die vorgeschlagene Erhöhung auf neun Ratssitze der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember ohne Empfehlung zur Abstimmung vorzulegen. Der Antrag wurde mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen.

Gemeindepräsident Markus Flury verweist bei der Begründung dieses Entscheids auf die anstehenden Gemeinderatswahlen. «Die Ratmehrheit war der Überzeugung, dass ein Entscheid mit einer solch grossen Tragweite nicht kurz vor dem Ende der Amtsperiode gefällt werden sollte.» Dies auch mit Blick auf den sich abzuzeichnenden grossen Wechsel im Gemeinderat, erklärt Flury.