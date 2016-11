Die Auszeichnungen reihen sich beim Biobeck aus Oensingen in eine Vielzahl an erhaltenen Qualitäts-Auszeichnungen der letzten Jahre ein. «Sie ist das Resultat und der Lohn unserer konsequenten Bio- und Qualitätsstrategie sowie Ausdruck der Leidenschaft für‘s Handwerk welche in unserem Team gelebt wird», wird Bäckereileiter Reto Weber in einer Mitteilung zitiert.

Er nahm am 10. November unter dem Applaus der Fachwelt aus Verarbeitung und Gastronomie die Urkunden für das begehrte Zusatzlabel Bio Gourmet Knospe in Bern in Empfang. Das Vogelnestli wurde sogar mit der Höchstnote bewertet und verpasste die Sonderprämierung äusserst knapp.

28 von 69 geprüften Produkten haben die besonders hohen Qualitätskriterien einer Gourmet-Knospe erfüllt. Geprüft wurden die Merkmalsgruppen «Aussehen», «Geruch/Aroma», «Geschmack» und «Textur».

In Bulle fand, unter der Regie des Westschweizer Bäckermeisterverbandes, die Swiss Bakery Trophy 2016 statt. Über 1300 Produkte wurden begutachtet, degustiert und taxiert. Die Produkte der VEBO Genossenschaft konnten auch hier überzeugen und wurden mit Silber und Bronze ausgezeichnet.

Der Biobeck produziert am VEBO-Standort «Berufliche Massnahmen» an der Staadackerstrasse 15 in Oensingen Backwaren ausschliesslich in Bioqualität. Dem VEBO-Betrieb ist ausserdem eine Cafeteria angegliedert.

Fünf bis sechs Jugendliche machen hier eine berufliche Grundbildung als Bäcker-Konditor-Confiseur und bereiten sich so auf einen später möglichen Berufseinstieg in die offene Arbeitswelt vor. Mit ihrem Verkaufsmobil ist die Bäckerei zudem auf den Wochenmärkten in Olten, Solothurn, Grenchen und Lenzburg präsent. (mgt/ldu)