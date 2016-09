Vor zweieinhalb Wochen platzte die Bombe: Gemeindepräsident Roland Stampfli will nun doch nicht mehr eine zweite Amtsperiode anhängen. Stampfli kam damals aus dem Nichts. Zur Gemeinderatswahl, die in Balsthal jeweils vor der Präsidentenwahl stattfindet, trat er gar nicht an.

Die Konsequenzen: Der eigentlich als Gemeinderat gewählte Philippe Ebener trat aus dem Gemeinderat aus, weil Stampfli als gewählter Gemeindepräsident einen Platz für sich beanspruchte. Der parteilose Stampfli spürte damals genügend Feuer und Energie in sich, um das Amt anzupacken, wie er sich in dieser Zeitung zitieren liess.