«Wir sind umgezogen», steht am Schaufenster der «Metzg» angeschrieben. Doch lange muss man nicht suchen: Diagonal, auf der anderen Seite der Hauptstrasse befindet sich der neue Standort, wo gleichzeitig die «Chesi» ist. Seit Anfang August sind die beiden Geschäfte unter einem Dach. «Es ist alles sehr schnell gegangen», antwortet die Geschäftsführerin Margrit Zaugg auf die Frage, wie das Ganze zustande kam.

Die Käserei übernahm sie bereits im Juli 2015. Durch ihre bisherige Berufserfahrung sei es für sie naheliegend gewesen, diese zu führen. «Ich bin gelernte Metzgerin. Mit meinem Ex-Partner führten wir viele Jahre eine Käserei; ich kenne also beide Geschäfte», erklärt Zaugg.

Als die Beziehung zerbrach, kehrte die Metzgerin aus dem Schwarzbubenland in ihren angestammten Beruf zurück. Nach ein paar Jahren als Angestellte sah sie 2014 in der Nachfolge der hiesigen Metzgerei ihre Chance, wieder in die Selbstständigkeit zurückzukehren.

Am Puls des Kunden

Gleich nach der Übernahme entwickelte sie die Idee zum Zusammenschluss und dann wurde bereits die Planung des Umbaus in die Wege geleitet: Eine Vergrösserung der Ladenfläche war nötig. Angebaut wurde allerdings nicht, man habe lediglich die bestehende Fläche effizienter genutzt. Im ehemaligen Lager sind Getränke, Konserven und Tiefkühlprodukte untergebracht. Hinter dem vorherigen Getränkeregal verbarg sich Platz für die jetzige Fleischtheke.