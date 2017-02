Frohe Kunde für Mümliswil-Ramiswil: Das nächste Nordwestschweizerische Jodlerfest findet vom 5. bis 7. Juli 2019 im Guldenthal statt. Austragender Verein wird der Jodlerklub Passwang sein.

Der Nordwestschweizer Jodlerverband (NWSJV), bestehend aus Mitgliedern aus den Kantonen Solothurn, Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt, rechnet mit gegen 25 000 Besucherinnen und Besuchern, welche das Fest in Mümliswil-Ramiswil besuchen werden.

Dies erklärte Silvia Meister, Verbandspräsidentin des NWSJV, auf Anfrage. «Es werden wohl, wie 2016 in Zofingen, um die 2100 Aktive im Einsatz stehen», erklärt sie. Die Festivitäten werden rund um die Kätzlimatt in Mümliswil stattfinden.

Aber auch in Ramiswil wird ein Teil des Festes über die Bühne gehen. Das Kräftemessen der Fahnenschwinger wird derweil in einer Halle der Mümliswiler Firma Zimmerei J. Roth AG stattfinden. Dies weil bei den Wettkämpfen eine Raumhöhe von acht Metern gewährleistet werden müsse, so Meister. (phf)