2013 wies die Gemeinde Holderbank ein Finanzfehlbetrag von 1,2 Millionen aus. Der Gemeinderat wollte den Steuerfuss 2013 und 2014 von 130 auf 150 Prozent erhöhen, kam damit an der Gemeindeversammlung aber nicht durch.

Die Schulden waren so hoch, dass sich der Kanton einmischen musste. Im Mai 2014 wurde ein aufsichtsrechtliches Verfahren eröffnet. Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen wurde für mindestens drei Jahre auf 150 Prozent festgesetzt. Die Steuererhöhung brachte der Gemeinde einen Mehrertrag von über 600'000 Franken.

Die Gemeinde wurde angehalten, die Budgets so zu gestalten, dass der Bilanzfehlbetrag bis spätestens 31. Dezember 2016 vollständig abgebaut ist.

2015 wurde eine Defizitbremse eingeführt. In die Gemeindeordnung Holderbanks wurde die Bestimmung aufgenommen, wonach der Steuerfuss nicht gesenkt werden darf, wenn das Eigenkapital nicht mindestens 15 Prozent eines durchschnittlichen Gemeindesteuerertrages beträgt.

Darüber hinaus wurde die Gemeinde vom Kanton aufgefordert, ein Mietwohnhaus in Grenchen zu verkaufen und den entsprechenden Spezialfonds aufzulösen. Im November 2015 wurde dem Kauf an einer Gemeindeversammlung zugestimmt. Unterdessen ist der Verkauf erfolgt, was einen Bruttoerlös von 895'000 Franken bedeutet. «Zusammen mit der Auflösung des mit der Liegenschaft verbundenen BMF-Fonds resultierte ein Buchgewinn von rund 1,2 Mio. Franken», heisst es im Regierungsratsbeschluss.