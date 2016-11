Bernhard Studer hat als Geschäftsführer des Vereins Region Thal gekündigt. Er hat sich entschieden, eine neue Herausforderung in der Privatwirtschaft zu suchen, wie es in einer Mitteilung von Region Thal heisst.

«Bernhard Studer hat in den zweieinhalb Jahren seiner Tätigkeit bei Region Thal mit dem Vorstand zusammen die Strukturen des Betriebs wesentlich vereinfacht, neue Prozesse aufgesetzt und die drei Bereiche der Nachhaltigkeit – Gesellschaft, Ökologie und Wirtschaft – weiterentwickelt».

Einfacher und fokussierter

Der Verein Region Thal habe im letzten Jahr seine Organisation und Aufgaben neu ausgerichtet. Per Januar 2016 sei der Bereich Nachhaltige Entwicklung mit überregionalen Aufgaben vom Verein losgelöst worden. «Damit fokussiert der Verein Region Thal seine Tätigkeiten seither auf die Arbeiten im Bezirk Thal, welcher auch das Perimeter des Naturpark Thal ausmacht», heisst es im Communiqué.

Ende März 2016 beschloss der Vorstand, die Führungsstruktur zu vereinfachen. Das Programm Naturpark wird seither nicht mehr als eigene Abteilung von einem Leiter Naturpark geführt. Dessen Aufgaben wurden direkt beim Geschäftsführer von Region Thal angesiedelt. Damit erfolgt heute die gesamte operative Führung klar aus einer Hand.

Mit diesen Anpassungen habe die Führungskomplexität deutlich reduziert werden können. Unklare Zuständigkeiten sowie Doppelspurigkeiten in Management und Administration wurden laut Verein eliminiert. So können heute mehr Ressourcen für Projektarbeit eingesetzt werden und die Kompetenzen in den Bereichen Gesellschaft, Ökologie und Wirtschaft wurden mit neuen Mitarbeitenden gestärkt.