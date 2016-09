Der Zwang zur Anpassung an effiziente, ökonomisch rentable Strukturen hat sich in den letzten Jahren verschärft. Es werden Standards eingeführt, und wer sie nicht erfüllt, wird ausgeschieden und dem Verfall überlassen. Das trifft sowohl auf Menschen als auch auf Räume und Infrastruktureinrichtungen wie den Weissensteintunnel zu. Jenseits der Standards entwickelt sich aber häufig ein Leben, ein Alltag, der gerade durch die fehlende ökonomische Effizienz Leerräume entstehen lässt, die plötzlich ihren eigensinnigen Charme entwickeln. Ein Charme, der auf andere Werte jenseits der Ökonomie verweist.

Einer dieser Räume ist der hintere Teil des Thals mit dem angrenzenden französischsprachigen Jura, den ich jedes Jahr zur Winterzeit drei- bis viermal durchwandere: immer mit den Skis, die Stille und die Einsamkeit des Aufstiegs von Gänsbrunnen durch den schattigen Rohrgraben nach der Hasenmatt geniessend. Meistens hat es hier mehr Schnee als in der Spur von Oberdorf, die eher wettkampfmässig angelegt ist. Das Ahnen einer anderen Gemütlichkeit beginnt jeweils erst auf der zweiten Kette, wenn nach dem kräftezehrenden Aufstieg vom Subigerberg auf dem Oberdörferberg eingekehrt werden kann.

Ist der Wirt mal nicht da, stellt er warmes Wasser und Zutaten vor das Haus, bezahlt wird nach Belieben. Die individuelle Behaglichkeit findet ihre Abrundung nach der Abfahrt in der kleinen Boulangerie in Crémines mit ihren grossartigen salzig-süssen Rahmkuchen. Und dann, ja dann fahre ich jeweils mit der Bahn durch den Weissensteintunnel nach Solothurn. Wird der Weissensteintunnel nicht saniert, wird in Zukunft ein Raum nur noch schwer zugänglich sein, der in seinem Kern so etwas wie «Heimat» bedeutet.

* Der Autor ist Sozial- und Wirtschafts-

historiker und Autor mehrerer Bücher.