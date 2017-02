Nach Roger Federers Sieg in Melbourne muss die Jura World of Coffee, das Jura-Besucherzentrum mit der Kaffee-Erlebnisausstellung in Niederbuchsiten, wieder aufrüsten. «Kein Problem», sagt dazu Meinrad Kofmel, Leiter Kommunikation des Unternehmens. «Wir können den Roger-Federer-‹Walk of Fame› gut ausbauen. Klar bemerken wir, dass die Nachfrage nach diesem Federer-Sieg bei uns etwas ansteigt.» Man habe deshalb vergangene Woche auch zwei Gratis-Tage durchgeführt. Sowieso ist man in Niederbuchsiten sehr zufrieden mit dem Publikumsaufkommen zur World of Coffee. «Rund 30 000 Personen besuchen uns jährlich», sagt Kofmel. Es seien klar Roger-Federer-Fans, aber natürlich auch viele Besucher, die sich für die Welt des Kaffees und die Jura-Produkte interessieren. «Wir wollen mit unserem Angebot die ganze Vielfältigkeit des Kaffees zeigen», so Kofmel weiter. Mit diesem ganzen Konzept wolle Jura beweisen, dass man den «Kaffee begriffen» habe; nicht bloss Hersteller hochwertiger Kaffeemaschinen sei.

Tatsächlich: Betritt man die von weitem, auch von der A1 her, gut sichtbare Jura World of Coffee, gibt es hier ein vielfältiges Angebot. Da ist einmal das heimelige Café mit auserlesenen Kaffeespezialitäten, welches Kaffeetrinker gleich anzieht. «Unsere Ausstellungs-Besucher genehmigen sich natürlich gerne einen Kaffee nach dem Rundgang. Aber wir können auch auf einige Stammkunden aus der Region zählen, die wissen, wo es den besten Kaffee gibt», erläutert Kofmel.