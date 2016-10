Lieferant der Mehrwegbecher ist die St. Galler Firma cup&more. Diese wird am Zibelimäret mit einem Lager zentral vor Ort sein. Jeder Verein hat im Voraus einen Grundstock an Bechern zur Miete bestellt; sobald dieser aufgebraucht ist, kann im Lager Nachschub bezogen werden. Die benutzten Becher werden nach dem Anlass wieder an cup&more retourniert. In einer Waschstrasse werden sie gereinigt und anschliessend für den nächsten Anlass hygienisch und keimfrei in versiegelten Boxen verpackt. (hei)