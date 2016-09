Seit letzter Woche halten die Züge am Bahnhof Egerkingen nur noch auf Gleis 2. Grund dafür sind Bauarbeiten am Perron auf Gleis 1. Diese werden noch bis Mitte Oktober dauern. Dies teilen die SBB in einem Anwohnerschreiben, welches an 670 Haushalte in Bahnhofsnähe verteilt wurde, mit.