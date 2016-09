Die Organisatoren von St. Peter at Sunset liefern für Liebhaber der Schlagermusik auch bei der siebten Auflage des Festivals schlagende Argumente für den Besuch des Open-Air-Festivals: Am Schlagerabend vom Donnerstag, 6. Juli 2017, stehen mit DJ Ötzi, Die grossen 3 der Volksmusik, Marc Pircher und Band sowie Vanessa Mai Garanten für beste Unterhaltung auf der Freiluftbühne in Kestenholz. Das Publikum durch den Abend führen wird in bewährter Manier Sascha Ruefer, seines Zeichens Moderator und Kommentator beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Ein Exportschlager im wahrsten Sinn des Worts ist DJ Ötzi. Der meist weissbemützte Österreicher ist einer der erfolgreichsten Musiker seines Landes. Mit mehreren Nummer-1-Hits, diversen Gold- und Platinauszeichnungen und dem Ohrwurm «Ein Stern (der deinen Namen trägt)» hat der 45-jährige Entertainer zahlreiche Rekorde gebrochen – und dies nicht nur im deutschsprachigen Raum.

So schaffte er es etwa mit seiner Single «Hey Baby» in Grossbritannien und Australien an die Spitze der Charts.