Von 46 Vereinen im Kanton Solothurn bieten lediglich drei eine Jugendgruppe an. «Es ist schon so, wenn ein Helpi ins Teenager-Alter kommt, ist anderes plötzlich wichtiger als der Eintritt in den Verein», meint Schindelholz. Doch sie weiss, dass der Aufwand nicht vergeblich ist, da das beigebrachte Wissen nicht verloren geht. Schindelholz ist überzeugt davon, dass die «Helpis» weniger gehemmt sind, in einer Notsituation zu helfen – was sich auch im Alltag immer wieder zeige. Als einige Kinder ein Sackmesser mit in den Wald nehmen wollten, sei eine Mutter nicht erfreut darüber gewesen. Doch ihr Kind habe sie beruhigt: «Wir wissen doch, was zu machen ist, falls etwas passiert.»

Freude am Helfen

Die meisten dürften die Samariter von den Sanitätsdiensten an Fussballturnieren, Turnfesten, Pferdesporttagen und vielem mehr her kennen. «Für viele Anlässe ist es Pflicht, dass wir aufgeboten werden. Pferdesportturniere dürfen gar nicht gestartet werden, wenn keine Samariter vor Ort sind», erklärt Schindelholz.