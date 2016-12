Nicht mehr die Steuerhölle

In den einzelnen Dörfern zeigen sich im Grundsatz ähnliche Entwicklungen, einige Gemeinden schlagen jedoch aus. So etwa Aedermannsdorf, im Jahr 2000 noch die Steuerhölle im Kanton, konnte seine Steuern im Verlaufe der letzten Jahre kontinuierlich senken. Es ging von 150 runter auf 129 Prozentpunkte für das Jahr 2017. «Wir hoffen, dass der Steuerfuss in Zukunft stabil bleibt», sagt Gemeindepräsident Bruno Born. Eine weitere Senkung sei momentan jedoch nicht realistisch. Ähnlich ausgeprägt konnten auch in Herbetswil die Steuern gesenkt werden. Dies werde in Zukunft wohl gleich bleiben: «Unser Finanzplan basiert auf der Berechnung mit einem Steuerfuss von 133 Prozent – also dem Steuerfuss der letzten Jahre. Eine Steuersenkung liegt in nächster Zeit nicht drin und wir werden immer noch bei den teureren Solothurner Gemeinden bleiben – leider», sagt Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt.

Seit 2000 konnte einzig Balsthal mit dem kantonalen Durchschnitt mithalten. Von 2000 bis 2005 war der Steuerfuss auf 125 Prozent, danach sank er auf 117. Im gleichen Zeitraum sank auch der kantonale Schnitt der Gemeindesteuern fast parallel zur Entwicklung im Thaler Hauptort. Seit 2012 steigt die Steuerbelastung im kantonalen Mittel wieder etwas an. 2015 mussten auch in Balsthal die Steuern wieder erhöht werden. An der Budgetversammlung wurde dieser Erhöhung der Steuern um acht Prozentpunkte zugestimmt.