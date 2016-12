Am Mittwoch, 28. Dezember gegen 23.50 Uhr, fuhr ein Autofahrer in Laupersdorf auf der Thalstrasse von Matzendorf herkommend in Richtung Balsthal. Auf Höhe der Bushaltestelle «Einschnitt» verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte zuerst mit zwei Inselleuchtpfosten und anschliessend mit dem Buswartehäuschen.

Der Autolenker blieb unverletzt. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 0.40 mg/l. Die Polizei nahm dem 30-jährigen Deutschen den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab.

Wer fährt, trinkt nicht – wer trinkt, fährt nicht

Wie die Kantonspolizei Solothurn feststellen muss, ereignen sich während den Festtagen immer wieder Unfälle infolge Alkoholkonsums. Unter Alkoholeinfluss steigt die Risikobereitschaft, gleichzeitig beeinträchtigt schon eine kleine Menge Alkohol die Koordinations-, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeiten.

Daher gilt zur eigenen Sicherheit und die der anderen: Wer fährt, trinkt nicht – wer trinkt, fährt nicht. (pks)