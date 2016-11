Balsthal passt Mitspracherecht an

Der Gemeinderat von Balsthal schwächte letzte Woche nun beide Punkte ab. So heisst es im Vorschlag von Balsthal noch: «Schulstandorte sind Balsthal und Holderbank.» Welche Klassenverbände wo geführt werden sollen, wurde rausgestrichen. Zudem wurde der Passus zur Fachkommission angepasst. Dort präzisierte Balsthal, dass die beiden Personen, welche Holderbank stellt, als Beisitzer ohne Stimmrecht die Interessen der Gemeinde Holderbank vertreten.

Das Argument gegen die klare Präzisierung, wo welche Schulklassen unterrichtet werden sollen, ist aus Sicht des Balsthaler Gemeinderats klar: Durch die Konkretisierung sei auf Jahre hinaus die Situation gegeben. Und dies unabhängig davon, wie viele Schüler überhaupt aus Holderbank kommen werden. Im Gemeinderat von Holderbank wurden die Änderungen aus Balsthal in der Sitzung vom Dienstagabend diskutiert. Laut Gabriela Dennler, Mitglied der Arbeitsgruppe zur Schulzusammenarbeit und Gemeinderätin, will Holderbank Nachverhandlungen mit Balsthal führen. Dies mit dem Ziel, den Vertrag dennoch an der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember vorzulegen.

In Balsthal müsste die neue Version von der Gemeindeversammlung wiederum durchgewinkt werden. Dies weil einige Details abgeändert worden sind und das Ja aus dem letzten Jahr damit hinfällig wurde. An der Budgetgemeindeversammlung 2015 wurde in Balsthal dem Vertrag mit grossem Mehr, bei einigen Enthaltungen, zugestimmt. In Holderbank wurde der Vertrag abgelehnt, dies mit 40 Nein-Stimmen zu 31 Ja-Stimmen bei 14 Enthaltungen.

Im Juni dieses Jahres wurde in einer geheimen Abstimmung an der Gemeindeversammlung in Holderbank ein Wiedererwägungsgesuch mit 44 Ja-Stimmen zu 26 Nein-Stimmende für erheblich erklärt. Damit sollte die Zusammenarbeit mit Balsthal noch einmal aufgegleist werden. Ob an der Holderbanker Gemeindeversammlung nun für den neuerlich angepassten Vertrag gestimmt wird, ist schwierig zu sagen. Aber die neusten Anpassungen aus Balsthal sind sicherlich Wasser auf die Mühlen der Kritiker in Holderbank.