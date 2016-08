Wohl die grösste Knacknuss waren jene zwei gesuchten Wege mit Tiernamen, die es in Solothurn überhaupt nicht gibt. So tippten einige bei der Antwort 2 auf den Meisenweg – aber natürlich ist ausgerechnet dem Star in der Vogelwelt kein Strassenschild gewidmet.

Etwas einfacher gestaltete sich offenbar das Ausscheidungsverfahren bei der Frage 7: Im Dürrbachquartier gibt es alle möglichen Tierwege bis hin zum bei uns gar nicht vorkommenden Elch.