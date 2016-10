Weitgehend ruhig und zufriedenstellend sei die 39. Herbstmesse Solothurn, kurz HESO, verlaufen, meint OK-Präsident Urs Unterlerchner. Einen Schreckensmoment gab es aber für das OK doch noch: Am Freitag waren um Mitternacht alle Renn-Säuli ausgebüxt, weil jemand das Gitter des Geheges geöffnet hatte. «Sie waren zwar rasch wieder drin, aber wir zählten drei-, viermal, ob wirklich alle Säuli wieder da sind.»

Mehr oder weniger zufrieden

Nach den eigenen Beobachtungen und denen der 270 Aussteller habe es in etwa gleich viel Publikum wie im Vorjahr gehabt, meint Unterlerchner in seiner Schlussbilanz. In der Aussteller-Umfrage fanden 85 Prozent der Standbetreiber ihr HESO-Ergebnis als «gut bis sehr gut», 73 Prozent, sie hätten gleich gut oder besser als im Vorjahr gearbeitet.

«Hervorragend ist das Geschäft natürlich für die Aussenstände gelaufen», erklärt Urs Unterlerchner, während der gute Viertel aller Aussteller, der schlechter abgeschnitten hatte, wohl dem sehr warmen Wetter Tribut zollen musste.

Doch gebe es beispielsweise bei den nun 13 Weinverkäufern an der HESO – alle übrigens aus der Region – ein höchst unterschiedliches Bild zum Geschäftserfolg, betont der OK-Präsident. Während die einen Umsatzeinbussen beklagten, hätten andere hervorragend verkauft.

Ein gleiches Bild zeige sich bei einer anderen, typischen HESO-Branche: Die einen Anbieter von Whirlpools freuten sich über viel Kundschaft, andere dagegen haderten ebenfalls mit ihrem Umsatz.

Besuch, der über die HESO staunte

«Zur Sonderschau von IP Suisse haben wir sehr viele positive Reaktionen erhalten. Sie war aber auch wunderschön gestaltet. Doch», fügt Urs Unterlerchner etwas selbstkritisch an, «wir müssten für sie viel mehr die Werbetrommel rühren.»

Dies im Hinblick auf das nächste Jahr, wenn die Kebag die nächste Sonderschau bestreitet. Aber insgesamt «hatten wir mit der diesjährigen Sonderschau, der Gastregion, dem HESO-zeigt-Herz-Projekt, dem Säulirennen, Streichelzoo sowie den zahlreichen Attraktionen im Schanzengraben wiederum ein sehr attraktives Rahmenprogramm.»

Genau dieses Programm verblüffte auch Delegationen der Grossmessen Muba, Züspa und Comptoir Suisse sowie von Messen Schweiz, die zwei Tage die HESO besuchten, um deren Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen.

«Die Organisatoren staunten über das gebotene Rahmenprogramm und die konsequente regionale Ausrichtung unserer Messe.» Konkrete Folge ist, dass nun auch die Mustermesse in Basel mit Säulirennen aufwarten will. Die zwar keine Solothurner Erfindung sind, aber mittlerweile nicht mehr aus dem Schanzengraben wegzudenken sind.

Das Nachtleben sei im Übrigen recht geordnet verlaufen, «nur an die um eine halbe Stunde verkürzte Öffnungszeit am Donnerstag hatten sich die Leute noch nicht gewöhnt.» Die HESO habe auch noch Optimierungspotenzial, glaubt der OK-Präsident, und sieht dieses vor allem noch im Aussenbereich vor dem Reithallen-Eingang.

Vier HESO- Aussteller ziehen Bilanz zu den zehn Messetagen