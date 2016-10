Nie was Unangenehmes erlebt

Weniger problematisch sieht Olivia Ruprecht die Situation. Als Stockwerk-Eigentümerin am Stalden 1 gehören ihr auch die Räumlichkeiten der «Billard & Bar». Bis vor drei Jahren wohnte sie selbst oberhalb der Lokalität: «Da hätte ich mich selbst am meisten belästigt fühlen müssen. Doch Unangenehmes habe ich nie erlebt», so Ruprecht. Tatsächlich erinnert sie sich über den Zeitraum von zwölf Jahren an fünf Razzien und zwei Schlägereien.

«Das ist aus meiner Sicht vernachlässigbar. Und auch unsere Mieter fühlen sich nicht belästigt», weiss sie. Es habe zwar bis vor sechs oder sieben Jahren Probleme gegeben, da von den sechs damals installierten Briefkästen zwei leere als Umschlagplatz genutzt worden waren.

Schliesslich war die Eingangshalle damals tagsüber geöffnet. Schliesslich wurde der Eingang aber tagsüber geschlossen und bald darauf auch die Briefkästen entfernt, um einen Drogenhandel zu unterbinden.