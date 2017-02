Zwölf Stunden in der Woche trainieren Mannschaften des Volleyballclubs Solothurn in einer Sporthalle. Da die Stadt selber zu wenig Hallenplätze hat, tun sie dies in der Turnhalle der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Im Grundsatz kein Problem, auch hier können sie von einer guten Infrastruktur profitieren. Das Problem ist finanzieller Natur: Der Volleyballclub zahlt jährlich 11'520 Franken mehr Mietkosten, als er dies in einer städtischen Sporthalle tun würde.

Dies ist unfair, befand die CVP/GLP-Fraktion und reichte eine Motion ein, die einheitliche Hallengebühren für Sportvereine der Stadt Solothurn forderte. Sprich, die Stadt soll die Differenz zur höheren Miete übernehmen. Das Anliegen stiess im Gemeinderat auf breite Unterstützung. 23 der 28 anwesenden Ratsmitglieder stimmten der Motion zu, eines enthielt sich seiner Stimme.

«Finanziell verkraftbar»

Unter den vier Gegnern der Vorlage befand sich Stadtpräsident Kurt Fluri, der vor der Abstimmung noch an die Ratsmitglieder appellierte, die Motion nicht als erheblich zu erklären. Die finanziellen Auswirkungen dieser Reglementsänderung sei für die Stadt zwar verkraftbar, doch sie würde nicht Ungleichheiten aufheben. «Indem wir vier Vereinen helfen, lassen wir 33 aussen vor», sagte Fluri. Die profitierenden Vereine hätten vermutlich einfach gute Beziehungen zu Mitgliedern im Gemeinderat.

Betrachtet man die grosse Zustimmung im Rat, wären diese Beziehungen in der Tat ausgezeichnet. Denn alle Fraktionen teilten die Meinung von Fluri nicht und unterstützten die Absicht der Motion. Matthias Anderegg von der SP: «Die Motion fordert pragmatische Lösungen für ein akutes Problem.»

Er sei kein Freund von Reglementsänderungen, sagte Marco Lupi (FDP). Doch: Es könne nicht sein, dass der eine Verein mehr zahlen muss, weil er in einer anderen Halle trainiere. Erstunterzeichner der Motion, Gaudenz Oetterli (CVP): «Unsere Motion schafft die Grundlage für die Gleichbehandlung.»