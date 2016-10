Das obligate Tannli, verziert mit rotweissen Bändern, erhob sich schon im Sommer auf dem neuen Dachstock des Leisttrakts. Doch jetzt wurde die Aufrichte im Hotel Krone oder neu «Hotel de la Couronne» mit den Bauleuten und Handwerkern sowie der Nachbarschaft gefeiert.

Eingeladen hatte die Bauherrin, die Anlagestiftung der Swiss Prime Site Group AG in Olten. Stiftungsratspräsident Markus Graf blickte vor 160 Gästen zurück auf die wechselvolle Geschichte der «Krone» bis hin zur Stippvisite von Napoleon.

Insbesondere warf er aber einen Blick auf die jüngste Geschichte, die zum jetzigen 20- bis 25-Mio.-Umbau geführt hatte. Das gemeinsame Vorgehen und Zupacken zusammen mit der Stadt und dem Kanton beim Kauf der «Krone» im Frühling 2012 «ging ebenso schnell wie die Baubewilligung für die Biogen», dankte Graf Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli und dem damaligen Stadtvertreter und Leiter Rechtsdienst, Gaston Barth.

In seine Dankesworte an alle Beteiligten flocht Graf aber auch seine Erwartungshaltung an die künftigen Betreiber der «Couronne», die Genossenschaft Baseltor: «Ich möchte jeweils gerne hierher zum Essen kommen.»

Ein Dankeschön an alle in den Umbau Involvierten sowie die duldsame Nachbarschaft gabs von Andreas Jenni, Projektleiter des verantwortlichen Solothurner Architekturbüros Graf, Stampfli, Jenni. Der bisherige Umbau sei sehr anspruchsvoll gewesen, «insgesamt haben wir 4500 Kubikmeter Material entsorgt.