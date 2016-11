Das Fragezeichen

Ob und wie intensiv indessen Jonas Kölliker in den Wettkampf wird eingreifen können, ist offen. Vor einigen Wochen hat es ihm nach einer Landung beim Bodenturnen «eins in den Rücken gezwickt». Und leider zwickt es immer noch. Was genau es ist, wisse man nicht. «Ich werde auf jeden Fall probieren, zu turnen.»

Wer weiss, wie der Rücken mit dem Publikum im Rücken tut ...? Freilich musste der K6-Schweizer-Meister von 2012 und vormalige K5-Vizemeister zuletzt ziemlich viel Training auslassen. «Das ist extrem mühsam, so nichts tun.» Einfach wird es darum für ihn gewiss nicht; aber die Gesundheit geht schliesslich auf jeden Fall vor.

Nie ein Thema

Weder Jehle noch Kölliker verspürten je den Drang, Kunstturner zu werden. Das habe sich eben so ergeben, und auch für die Eltern sei dies so okay gewesen. Zum Einordnen: Kunstturnen ist im Vergleich zu Geräteturnen in etwa was ein Geiger des Stadtorchesters Solothurn zu einem der Wiener Philharmoniker.

Beide spielen auf hohem Niveau – die einen allerdings vom Übungsaufwand, Schwierigkeitsgrad und der Ausführung her noch ein, zwei Stockwerke höher. «Wir sind ziemlich die Einzigen in der höchsten Geräteturnklasse, die nie irgendwann mal Kunstturner waren», erzählt Jehle.

Das mache es für sie etwas schwer, bei den besten Geräteturnern ganz an der Spitze mitzumischen. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, turnen sie da alle ähnlich. Indes, die Ausführung der Übung, die Körperspannung, der Fluss oder die Präzision also machen den Unterschied.

Wenn es «dunkel» wird

Als Mitglieder der organisierenden Kaufleute Solothurn stehen Jehle und Kölliker an den Titelkämpfen natürlich auch als Helfer im Einsatz. Nebst Salti, Schulterständen und Schrauben sind von ihnen darum auch Abräum- und Aufbauaktionen ausserhalb des Rampenlichts gefragt.

Ganz nach dem Circus-Knie-Satz, den fast alle im Land kennen: «Einmal pro Vorstellung bitten wir das verehrte Publikum für einen Applaus für all die, die immer dann im Einsatz stehen, wenn es dunkel wird.»

Nun, dunkel wird es im CIS hoffentlich nicht, aber ohne Helfer geht auch in dem Fall nix. Nebst dem Einzelwettkampf am Samstag stehen Kölliker und Jehle im Teamwettkampf am Sonntag – jeder Kanton stellt Auswahl-Teams – im Einsatz.

An den Bernern, Aargauern oder Luzernern vorbeizukommen, dürfte für die Gastgeber schwer werden. Doch wie gesagt – der Heimvorteil vermag ja oft vieles zu bewegen, was sonst kaum möglich wäre.