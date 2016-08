Bauern aus dem Leberberg und dem angrenzenden Bucheggberg, die im Viehzuchtverein Unterleberberg sind, haben beim Alpabzug mitgemacht.

14 Kühe und ein Kalb waren am Start. Alle Tiere waren herausgeputzt mit Blumenschmuck auf dem Kopf und dem Rücken. «Das braucht eine Stunde Arbeit im Minimum damit die Kühe so aussehen», wie Werner Walter, Stv. Betriebsleiter am Wallierhof, erklärt.