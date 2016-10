Am Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr war eine 62-Jährige von Rütenen her kommend auf der Grenchenstrasse Richtung Weissensteinstrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie kurz vor der Ampel auf das Trottoir und fuhr weiter geradeaus über die Kreuzung. Sie kollidierte seitlich frontal mit einem Volvo, der von Langendorf her auf der Weissensteinstrasse an der Ampel stand, um dann rechts abzubiegen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilt, wurden beide Autolenkerinnen mittelschwer verletzt. Die 39-jährige, die den Volvo fuhr, wurde eingeklemmt und musste durch die Stützpunktfeuerwehr Solothurn geborgen werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Verkehr wurde durch die Stadtpolizei Solothurn geregelt.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Tathergangs Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn unter der Telefonnummer 032 627 71 11 zu melden. (pks/coh)