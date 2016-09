Eins verdeutlichte Steffen, der von der Berner CIS-AG-Eigentümerin Dinett Holding als Nachfolger von Mabrouk Hamdani eingesetzt wurde, gleich vorneweg: «Entgegen bisheriger Verkaufsabsichten haben wir eine 180-Grad-Wende eingeschlagen: Wir behalten das CIS.» Einerseits seien der Versuch, die AG abzustossen, erfolglos geblieben. Andererseits habe es interne Kräfte gegeben, die die Absicht hatten, das CIS auf neue Füsse zu stellen.

Viertelmillion für Dringendes

Damit sprach er auch auf das belastete Image der Liegenschaft und die anstehenden Herausforderungen an: «Uns ist bewusst, dass die Infrastruktur ein wenig in die Jahre gekommen ist und dass wir eine Hypothek übernehmen. Doch die Herausforderung nehmen wir an.» Und der Herausforderung gibt es viele: So leiden mehrere Sportvereine am schlechten Hallenzustand und an energetischen Schwachstellen. Für die TV Solothurn Handballer beispielsweise wäre ein verbandskonformer Hallenboden nötig, um ihre Matchs weiterhin dort durchführen zu können.